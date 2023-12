På vei inn til det to dager lange toppmøtet erklærte hun at Danmarks støtte til det krigsherjede landet står fast.

– Hvis Europa vakler i vår støtte til Ukraina, hva er da Europa? spurte hun retorisk.

– Hvis vi ikke har evnen og viljen til å forsvare oss selv som europeere, så er det ikke mye tilbake, hvis dere spør meg. Danmark vakler ikke en millimeter i vår støtte til Ukraina, sier Frederiksen.

EUs utenrikssjef Josep Borrell er også klar på at EU ikke kan svikte Ukraina nå. På vei inn til møtet understreket han at støtten til Ukraina er et «eksistensielt spørsmål» for EU.

Nederlands statsminister Mark Rutte sier han har et sterkt håp om at EU-lederne nok en gang vil bli enige, selv om Ungarns statsminister Viktor Orban på forhånd har gitt beskjed om at han er imot at EU skal starte medlemskapsforhandlinger med Ukraina.

– Så langt har vi alltid greid å komme fram til en enstemmig avgjørelse, inkludert Viktor Orban, og jeg har et sterkt håp og kommer til å jobbe meget hardt sammen med mine kolleger, sa Rutte på vei inn til møtet.