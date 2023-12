– Det er nødvendig å jobbe med alternative løsninger i tilfelle enstemmighet om finansiering til Ukraina ikke er mulig, sier von der Leyen i etterkant av EU-toppmøtet i Brussel torsdag og fredag.

Også EU-president Charles Michel sier han er sikker på at det vil komme en løsning når lederne for de 27 EU-landene møtes igjen etter nyttår.

På toppmøtet la Ungarn ned veto mot EUs langtidsbudsjett, som inneholder en pakke på 50 milliarder euro, eller nærmere 580 milliarder kroner, til Ukraina.

Ukraina risikerer å stå med en bunnskrapt statskasse allerede i februar om ikke det kommer penger.

Får 1,5 milliarder nå

Ifølge von der Leyen vil EU overføre 1,5 milliarder euro de neste dagene. Det vil holde Ukraina flytende noen uker til. Beløpet er siste utbetaling av de 18 milliardene som EU har vedtatt i Ukraina-støtte for i år.

EU-kommisjonens president sier det nå er to muligheter for å få Ukraina-pakken vedtatt, enten at man får Ungarn om bord eller at de øvrige 26 EU-landene finansierer pakken utenom langtidsbudsjettet.

– Det er viktig at vi får en forutsigbar finansiering på plass, sier hun.

Ungarns statsminister Viktor Orban har krevd at de i alt 21 milliarder euroene som EU holder tilbake fra Ungarn, blir frigitt før han opphever vetoene.

– Må følge reglene

Von der Leyen krever på sin side at Ungarn følger de samme reglene som alle andre EU-land.

– Dersom Ungarn gjennomfører de nødvendige reformene, så kommer pengene, sier von der Leyen.

EU-kommisjonen opphevet onsdag blokkeringen av drøyt 10 milliarder euro, men 21 milliarder euro holdes fortsatt frosset, blant annet på grunn av korrupsjonen i Ungarn.

Den foreslåtte støtten til Ukraina fordeler seg på 33 milliarder euro i lån og 17 milliarder euro i tilskudd.