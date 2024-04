Dekretet innstiller inntil videre all aktivitet i de politiske partiene og også «forsamlinger av politisk art». Formålet med tiltaket er å sikre offentlig ro og orden, opplyser juntaen.

Mali har vært styrt av en militærjunta siden august 2020, det første av åtte militærkupp i Vest- og Sentral-Afrika de siste fire årene. Også nabolandene Burkina Faso og Niger styres av militære kuppmakere.

Regimet i Mali tok makten i et nytt kupp i 2021, og lovet senere å gjeninnføre sivilt styre innen 26. mars i år etter valg som skulle gjennomføres i februar.

I september opplyste imidlertid juntaen at valget av tekniske årsaker blir utsatt på ubestemt tid, noe som førte til voldsomme reaksjoner fra de politiske grupperingene i landet.

Mange uttrykte sinne på nytt da tidsfristen for overgangen til sivilt styre løp ut i mars uten at det hadde vært holdt valg. Flere i landes største partier og i sivilsamfunnet ba om en tidsramme for nytt valg.

– Vi vil bruke alle rettslige og legitime ruter for å få vanlig konstitusjonell orden tilbake i landet vårt, het det i en uttalelse fra et drøyt tjuetalls politikere.

Juntaen hadde da allerede brutt et løfte om å holde valg i februar 2022.