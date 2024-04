Ukrainas strømimport toppet seg mot slutten av mars, etter at en rekke russiske angrep mot kritisk infrastruktur førte til brudd i strømforsyningen mange steder i landet.

President Volodymyr Zelenskyj sa søndag at han har diskutert en rekke rakett- og bombeangrep mot Kharkiv, landets nest største by, med lederne for sikkerhetstjenesten, forsvarsetterretningen og den ukrainske innenriksministeren.

Nettoperatøren Ukrenergo opplyser at russiske droner rammet et høyspentanlegg i Kharkiv-regionen natt til søndag, og at det måtte innføres strømkutt.

– I dag har Ukrenergos beredskapssenter blitt tvunget til å øke omfanget av krisekutt i Kharkiv by og ellers i regionen, skriver Ukrenergo på Telegram. Det ukrainske energidepartementet skriver imidlertid i en uttalelse at strømnettet er «stabilt og balansert».

Siden 22. mars har russiske styrker angrepet ukrainske varme- og vannkraftverk og også hovednettet på nesten daglig basis. De mange angrepene har påført strømnettet store skader, men det er usannsynlig at de fører til en total kollaps, ifølge ukrainske myndigheter.