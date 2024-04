– Vi har sett angrepet mot hjelpearbeidere. Jeg fordømmer dette angrepet, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i Natos hovedkvarter i Brussel onsdag.

Sju hjelpearbeidere fra den USA-baserte organisasjonen World Central Kitchen (WCK) ble drept i et israelsk luftangrep mandag.

De var i gang med å frakte ut 100 tonn nødhjelp til sultrammede palestinere da kolonnen deres ble rammet.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at det var et utilsiktet angrep som drepte hjelpearbeiderne, og at hendelsen skal undersøkes grundig.

Stoltenberg omtaler også situasjonen på Gazastripen som en «humanitær katastrofe».