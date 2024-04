– Lovforslaget om mobilisering ble vedtatt i sin helhet, sier medlem av nasjonalforsamling Jaroslav Zheleznijak i et innlegg på Telegram.

283 av 450 medlemmer av nasjonalforsamlingen stemte for, ifølge Zheleznijak.

Loven må signeres av president Volodymyr Zelenskyj for å tre i kraft.

Den setter ikke noen grense for hvor lenge soldater må tjene under krigen, noe som er et viktig spørsmål for de mange tusen som meldte seg til tjeneste da Russland invaderte Ukraina.