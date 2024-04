Flere andre ble skadd i brannen, og tilstanden til flere av dem er alvorlig.

Brannen startet et av lokalene til nattklubben Masquerade i 1-tiden natt til tirsdag. Klubben, som ligger i første etasje av en 16 etasjer høy bygning, holder stengt under ramadan og var under oppussing.

Under renoveringen ble det benyttet et sveiseapparat for å installere lydisolering og dekorasjon. Brannen antas å ha startet da gnister fra den traff brennbare materialer, opplyser redningstjenesten til avisen Yeni Safak.

Tyrkiske myndigheter har pågrepet ni personer etter brannen, inkludert klubbeieren og personer ansvarlige for oppussingsarbeidet.