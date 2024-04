Ma var president fra 2008 til 2016 og representerer den mer Beijing-vennlige opposisjonen på Taiwan. Han besøkte det kinesiske fastlandet også for ett år siden, som den første taiwanske president eller ekspresident siden kommunistrevolusjonen i 1949.

– Jeg håper at jeg, i denne tiden med en spent situasjon over Taiwanstredet, kan formidle at det taiwanske folket elsker fred, håper på samtaler og ønsker å unngå krig, sa Ma rett før avgang.

Det er ikke kjent om han skal møte Kinas president Xi Jinping. Dagens president på Taiwan, Tsai Ing-wen, er langt mer kritisk til Kina enn sin forgjenger. Hennes parti DPP vant valget på ny for noen måneder siden.