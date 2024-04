Da Marsj fremad vant valget i mai i fjor, skapte det sjokkbølger i Thailands politiske etablissement og ikke minst i militæret, som flere ganger har kuppet makten i landet.

Støtten var spesielt stor blant unge velgere og i de store byene. Men seieren førte ikke til at partiet fikk regjeringsmakt ettersom dette ble blokkert av parlamentarikere i overhuset som er alliert med militæret.

Anklagene mot partiet går ut på at det har brutt grunnloven ved å ville endre loven som beskytter det mektige kongehuset mot kritikk.

I dag kan slik kritikk føre til opptil 15 års fengsel, og minst 260 personer er blitt rettsforfulgt for å ha brutt loven de siste årene.

Nekter for grunnlovsbrudd

I januar kom grunnlovsdomstolen fram til at partiets reformforslag var i strid med grunnloven og et forsøk på å endre landets styringsform slik at kongen ikke lenger skulle være statsoverhode. Denne gangen krever valgkommisjonen at partiet oppløses.

I en annen sak mot Marsj fremad risikerer partiets 44 nåværende og tidligere parlamentarikere å bli utestengt fra politikken på livstid.

Partiets statsministerkandidat Pita Limjaroenrat ble allerede ekskludert fra nasjonalforsamlingen i fjor.

Fortsatt største parti

Marsj fremad er nå det største partiet i underhuset med 30 prosent av plassene, og nylige meningsmålinger viser at det fortsatt er landets mest populære.

Partiet nekter for at de har brutt grunnloven, og at de har fremmet forslag som truer monarkiet. En talsmann for partiet sier onsdag at de nå forbereder seg på alle alternativer.

Fordi valgvinneren ikke fikk lov å danne regjering, resulterte valget i det som tidligere ble regnet som en umulig allianse mellom det militærstøttede partiet Forent thainasjon og partiet Pheu Thai.

Tilbake fra eksil

Sistnevnte parti ledes av forretningskvinnen Paetongtarn Shinawatra, datteren til tidligere statsminister og milliardær Thaksin Shinawatra.

Thaksin levde i flere år i eksil som følge av korrupsjonsanklager. Etter at hans datter inngikk et samarbeid med det militærstøttede partiet, vendte han tilbake til landet.

Ved hjemkomsten i august ble han umiddelbart fengslet for å sone en dom på åtte år, men ikke lenge etter ble dommen redusert til ett år av Thailands konge, Maha Vajiralongkorn.

I februar i år ble 74-åringen løslatt etter å ha sonet et halvt år i fengsel.