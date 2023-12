– Det er med dyp sorg og et knust hjerte vi kunngjør drapet på Sahar Baruch som ble bortført fra hjemmet sitt av Hamas-terrorister 7. oktober, heter det i en kunngjøring fra kibbutzen Be'eri der han bodde.

Hamas-bevegelsens væpnede gren Qassam-brigadene offentliggjorde fredag en video der Baruch var i live, men mot slutten så man bare et blodig lik. Ifølge brigadene ble han drept i et forsøk fra israelske soldater på å frigi ham.

Den israelske hærens talsmann Daniel Hagari opplyste fredag at to israelske soldater ble alvorlig såret i en operasjon for å frigi gisler i Gaza.

– Vi lyktes ikke med å redde noen gisler under denne operasjonen, sa Hagari.