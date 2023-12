I tillegg til greske flagg på slipset, valgte den britiske kongen også et lommetørkle i greske farger da han talte på klimakonferansen Cop 28 i Dubai fredag.

Klesvalget vakte oppsikt bare to dager etter at den britiske statsministeren Rishi Sunak avlyste et møte med sin greske kollega Kyriakos Mitsotakis mens de to landene krangler om marmorskatter fra Parthenon i Aten.

Enkelte grekere tok slipsvalget som et uttrykk for sympati fra en monark, som i likhet med vårt eget kongehus er ventet å holde seg unna politikken.

En kilde ved Buckingham Palace sier Charles brukte det samme slipset også i forrige uke, før det ble knute på den diplomatiske tråden. Den britiske kongen og familien hans har tette bånd til Hellas. Faren prins Philip ble født på øya Korfu og var en del av den greske kongefamilien. Det greske monarkiet ble avskaffet for godt i 1973.

Sunak forverret en pågående politisk krangel da han anklaget Mitsotakis for å vise seg fram da han nylig kom til London for å diskutere den såkalte Elgin-marmoren. Navnet kommer fra britiske Lord Elgin som i 1806 sikret seg – stjal eller reddet, avhengig av hvem man spør – kulturskattene fra tempelet i Aten for drøyt 200 år siden. I dag er de en del av samlingen til British Museum.

Britisk lov forbyr museet å gi Elgin-marmoren tilbake til Hellas, slik grekerne krever, men det har vært diskusjoner om et langtidslån.

Sunak sier det bare kan skje dersom den greske regjeringen anerkjenner britisk eierskap, noe de hittil ikke har villet gjøre.