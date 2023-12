– Samtidig som vi har merket oss at myndighetene har kalt de sivile dødsfallene for en ulykke, ber vi dem om å ta synlige grep for å sikre at sivile og sivil infrastruktur er beskyttet i framtiden, sier talsmann Seif Magango for FNs menneskerettskontor.

– De må gjennomgå militære regler og standarder for operasjonsprosedyrer for å sikre at slike hendelser ikke skjer igjen, sier han videre.

Nigerianske myndigheter har uttalt at aktivitetene som ble observert fra luften, ble mistolket som aktiviteter som opprørere i området vanligvis utfører.

Det skal ha pågått en feiring av en muslimsk høytid i landsbyen da angrepet rammet.

FN viser også til at det er minst fjerde gang siden 2017 at et angrep har resultert i betydelige tap av sivile liv.