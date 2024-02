Domstolen sier imidlertid i en uttalelse at avgjørelsen om å legge ned et etterforskningsorgan med ansvar for alvorlig korrupsjon og organisert kriminalitet, vil bli opprettholdt.

Forslaget om reform har blitt møtt med skarp kritikk fra landets opposisjon, EU og USA og det har vært store demonstrasjoner. Kritikerne mener endringene vil gi straffrihet til politikere og næringslivstopper med bånd til regjeringen. EU har advart om at rettsvesenets uavhengighet står på spill.

Statsminister Robert Ficos regjering har argumentert med at korrupsjonsmyndigheten er partisk, og at folk fra regjeringspartiet Smer-SD har blitt urettferdig behandlet.