FNs kontor for humanitært arbeid (OCHA) sier at de aller fleste valgte å dra fra Pakistan i oktober og november på grunn av trakassering fra myndighetene. Over 60 prosent av dem som vendte tilbake, er under 18 år.

De siste tallene fra FN viser at strømmen av mennesker over grensen til Pakistan har falt betraktelig siden slutten av fjoråret.

Tidlig i oktober i fjor kunngjorde pakistanske myndigheter at de ville deportere flyktninger uten oppholdstillatelse. Fristen for frivillig retur ble satt til 1. november. Tiltaket var i all hovedsak rettet mot afghanere som rømte hjemlandet på grunn av Taliban-regimet.

Afghanere utgjør den største gruppen av såkalte irregulære flyktninger i Pakistan. Da de nye reglene ble innført, var det rundt 4,4 millioner afghanske flyktninger i landet. Av disse manglet 1,7 millioner gyldig oppholdstillatelse.