De fire politibetjentene ble drept i en eksplosjon og skyting mot en politipatrulje i Kulachi-området i Dera Ismail Khan-distriktet i nordvest, ifølge den lokale politisjefen Rauf Qaisrani.

En annen person ble drept i et angrep da væpnede menn skjøt mot et kjøretøy som tilhører sikkerhetsstyrkene i byen Tank.

Valget i Pakistan har vært preget av vold, og myndighetene har derfor utplassert mer enn 650.000 mannskaper for å styrke sikkerheten.

Onsdag ble minst 28 mennesker drept i to eksplosjoner utenfor kontorene til politiske kandidater i Balutsjistan-provinsen, ifølge regionale myndigheter.

Myndighetene har også stengt mobilnettet og lukket grensene til nabolandene Iran og Afghanistan for all trafikk som et sikkerhetstiltak.