Kenyas regjering sa tidligere at de ville sende opp mot 1000 politifolk, noe som ble godt tatt imot av USA og andre land som ikke ønsket å sende sine folk til Haiti. Landet har bedt om internasjonal hjelp til å takle den omfattende volden og lovløsheten.

Håpet om en FN-støttet, multinasjonal hjelpestyrke fikk seg et skudd for baugen da Kenyas høyesterett sa nei.

– Vi vil følge utviklingen i Kenya med håp et raskt og positivt utfall, sier Haitis regjering i en uttalelse søndag. De takker samtidig «de mange landene som meldt seg me ulike typer hjelp for å gjenopprette orden og sikkerhet så raskt som mulig».

Kenyas regjering har varslet at de vil anke avgjørelsen fra høyesterett.

Kenyas president William Ruto har beskrevet tilbudet til Haiti som «et oppdrag for menneskeheten» og en fortsettelse av det afrikanske landets historie med å bidra til fredsstyrker i utlandet.

Haiti er det fattigste landet på den vestlige halvkule og har vært preget av uro i en årrekke. Væpnede gjenger har tatt kontroll over deler av landet ved hjelp av brutal vold, mens økonomien og helsevesenet ligger med brukket rygg. Kaoset ble ytterligere forsterket da president Jovenel Moïse ble drept i 2021. Det har ikke vært valg siden 2016, og landet er fortsatt uten president.