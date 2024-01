I et møte med Netanyahu i Jerusalem gjentok Cameron også at det trengs en humanitær pause i krigen, og han ba Netanyahu åpne flere grenseoverganger inn i Gaza for humanitær hjelp.

Han ba også Israel beskytte helsepersonell og sykehus under den massive bombingen etter Hamas-angrepet 7. oktober.

Netanyahu har flere ganger den siste tiden avvist alle forslag om en tostatsløsning, inkludert fra landets nærmeste allierte USA. I forrige uke sa han at en slik løsning ville sette Israel i fare, og han kritiserte dem «som prøver å presse oss».