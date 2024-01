Demonstrantene ropte slagord som «Stopp folkemordet», «Israel terrorist» og «Fritt Gaza». Det ble også krevd boikott av Israel, mens noen ropte at EU burde skamme seg for ikke å gjøre nok for å beskytte palestinerne.

Demonstrasjonen fant sted dagen før EUs utenriksministre møter sine motparter fra Israel, Palestina, Egypt, Saudi-Arabia og Jordan for å drøfte krigen og situasjonen til Gazas sivile.

De 27 utenriksministrene møter først Israels utenriksminister Israel Katz og deretter palestinernes utenriksminister Riyad al-Maliki. Det er ikke ventet at de to skal møte hverandre.