Utmeldingen skjer umiddelbart, ifølge en felles uttalelse lest opp på statlig TV i Niger søndag.

En talsmann for det nigerske regimet sa at landene med skuffelse ser at Ecowas har beveget seg bort fra sine idealer.

Alle de tre landene styres av militærjuntaer etter statskupp i løpet av de siste tre årene.

Etter kuppet i Niger i fjor sommer har landet begrenset samarbeidet med den tidligere kolonimakten Frankrike. Mali har inngått militært samarbeid med den russiske leiesoldatgruppen Wagner.

Ecowas ble opprettet i 1975 og har inntil nå hatt 15 medlemsland.