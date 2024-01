Mexicos militære sier at det er funnet maskingevær, utskytingsramper for raketter og granater som ikke selges til sivile i USA, i landet.

Hæren sier at det siden 2018 er funnet 221 maskingevær, 56 granatkastere og et titall ramper for raketter hos narkokartellene, blant dem kartellet Jalisco Ny Generasjon og Sinaloa-kartellet.

De avanserte våpnene er en stor utfordring for de militære, som ofte også møtes av kartellenes hjemmelagde pansrede kjøretøyer og droner som kan slippe bomber.

– Forsvarsdepartementet har varslet USA om flommen av våpen som egentlig er til det amerikanske militærets eksklusive bruk. Det haster å granske dette, sa utenriksminister Alicia Barcena mandag.

. Mens USA peker på Mexico som opprinnelsesland for kokain og annen narkotika som flommer inn i USA, anklager Mexico USA for å tillate at narkokartellene væpner seg med amerikanske våpen. I motsetning til USA har Mexico strenge våpenlover.

Over en halv million våpen smugles årlig til Mexico fra USA, og den amerikanske ambassadøren i Mexico, Ken Salazar, innrømmer at 70 prosent av våpnene som forårsaker mye av volden i Mexico, kommer fra USA:

Det har vært over 420.000 drap i Mexico siden regjeringen erklærte krig mot narkokartellene i 2006