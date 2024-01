Låten, hvis tittel kan oversettes til «Jeg er russisk» på norsk, har dermed blitt en del av Navalnyjs nye morgenrutine.

Sangen er fremført av artisten Shaman, som egentlig heter Jaroslav Dronov. Han er en av kjendisene som offisielt støtter president Vladimir Putin i det kommende valget i mars.

I sangen synger Shaman blant annet om hvordan russere «ikke kan knekkes». Av og til fremfører han sangen i et svart skinnantrekk og med et armbind i det russiske flaggets farger.

– Shaman ble kjent da jeg allerede satt i fengsel, så jeg kunne verken se ham eller høre på musikken hans. Men jeg visste at han hadde blitt en av Putins viktigste sangere, og at hans viktigste sang var «Jeg er russisk», skriver Navalnyj via sine støttespillere på sin offisielle konto på meldingstjenesten X.

– I Jamal hører vi kommandoen hver dag klokken 5 om morgenen: «Stå opp!», etterfulgt av den russiske nasjonalsangen. Umiddelbart etter det spilles landets nest viktigste sang – «Jeg er russisk» av Shaman, heter det videre.

Navalnyj var den mest profilerte Putin-kritikeren da han i august 2020 ble forgiftet. Han returnerte til Russland etter behandling i Tyskland og ble da pågrepet.

Han sitter for tiden fengslet i straffekolonien Jamal-Nenets som ligger i helt nord i det sentrale Russland. Han soner flere ulike straffer på til sammen over 30 år.