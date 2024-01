Den 60 år gamle presidenten med kallenavnet «Fatshi» fikk over 73 prosent av stemmene, ifølge det offisielle resultatet fra presidentvalget.

Lørdag ble han innsatt under en seremoni på en idrettsstadion i Kinshasa med plass til 80.000 tilskuere.

– Vi ønsker et mer samlet, et sterkere og mer velstående Kongos, sa Tshisekedi under innsettelsen der flere lands statsoverhoder var til stede.

Store problemer med valget

Valget i desember var preget av store logistiske problemer. Blant annet åpnet mange valglokaler sent, og noen åpnet ikke i det hele tatt. Mange steder manglet det stemmesedler. Myndighetene har anerkjent at det var problemer med selve gjennomføringen av valget, men avviser anklagene om at valget var stjålet.

Rundt 18 millioner av landets 44 millioner stemmeberettigede deltok i presidentvalget. Det gir en valgdeltakelse på rundt 40 prosent.

Væpnet militærpoliti

Også tidligere valg i Kongo har vært preget av stridigheter som har utløst uro i det store landet, der væpnede konflikter herjer i øst.

Da Tshisekedi ble innsatt som president første gang i 2019, var det Kongos første demokratiske maktoverføring siden landet ble uavhengig fra Belgia i 1960.

Lørdag var væpnet militærpoliti utplassert rundt om i Kinshasa, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det var ingen åpenbare tegn til at opposisjonens tilhengere ville følge oppfordringene fra to av Tshisekedis utfordrere til å demonstrere mot gjenvalget.

Mange sulter

Kongos forfatningsdomstol avviste tidligere i januar en begjæring fra opposisjonen om å annullere valget.

Bak Tshisekedi havnet forretningsmannen Moise Katumbi, som fikk 18 prosent av stemmene i valget, mens Martin Fayulu fikk 5 prosent. Nobelprisvinner og lege Denis Mukwege fikk 0,22 prosent av stemmene.

Kongo har en befolkning på over 100 millioner og er svært rik på mineraler. Men økonomiske og sikkerhetsmessige utfordringer har hemmet det sentralafrikanske landets utvikling. Én av fire innbyggere lever med sterk matusikkerhet, ifølge FN.

Løftene er ikke innfridd

Da Tshisekedi kom til makten første gang, var det med løfter om å bedre levekårene for folket, samt få en slutt på 25 år med blodig konflikt i øst.

Han har ikke innfridd løftene, men i fjorårets valgkamp fremhevet han andre politiske bragder som gratis medisiner, og ba om et nytt mandat til å «konsolidere» framgangen.