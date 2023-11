Mange av tunnelene lå under sivile sykehus, skoler og boliger, sier hæren (IDF).

Ifølge israelske opplysninger er det et nettverk av tunneler i den sandholdige jorden på Gazastripen. Noen av tunnelen er forsterket med betong og har innlagt strøm. I gjennomsnitt er tunnelene to meter høye og en meter brede, men noen er også store nok for kjøretøy.

For å motstå israelske luftangrep ligger neon av tunnelene titalls meter under bakken. Mange av inngangene skal ifølge Israel ligge i boligbygg eller moskeer.

IDF sier de avdekket en Hamas-tunnel på området til Shifa-sykehuset, det største sykehuset i den beleirede og krigsherjede enklaven. I helgen ble det opplyst at sjakten som ble avdekket, fører til en rundt 55 meter lang tunnel ti meter under bakken.