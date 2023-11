Ifølge avisen Times of Israel har ett av gislene som ble løslatt i løpet av helgen som en del av våpenhvileavtalen, sagt at Sinwar snakket til dem på hebraisk uten aksent, og at han sa til dem at de var trygge med Hamas og ikke trengte å være redde.

Opplysningen bekreftes av israelske sikkerhetsstyrker, ifølge den israelske TV-kanalen Channel 12.

Sinwar er Hamas' øverste leder på Gazastripen og står øverst på Israels dødsliste.