Videre forlanger han at den internasjonale humanitærretten må overholdes strengt i det palestinske området.

– I dag blir den åpenbart ikke respektert, sa Sanchez i den spanske nasjonalforsamlingen onsdag.

Samtidig uttrykte han forståelse for at Israel responderer på terrorangrepet som landet ble utsatt for 7. oktober. Han ba om umiddelbar løslatelse av gislene som ble bortført fra Israel.

– Men like tydelig avviser vi de vilkårlige drapene på palestinere i Gaza og på Vestbredden, sa Sanchez.

Ifølge nyhetsbyrået AFP er dette Sanchez' skarpeste kritikk av Israel siden krigen brøt ut i begynnelsen av oktober.