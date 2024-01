Abu Ubaida, som er talsperson for Hamas' væpnede fløy, sier at mange gisler kan ha blitt drept og sier Israel har skylden for det.

– Mange av dem har sannsynligvis blitt drept nylig. Resten er i stor fare hver eneste time, og fiendens lederskap og hær bærer det fulle ansvaret, sier Ubaida.

Omtrent 250 mennesker ble tatt som gisler da Hamas angrep Israel 7. oktober i fjor. 132 av disse skal fremdeles være i fangenskap.

Ubaida sier også at det er bortkastet å holde samtaler om fred eller våpenhvile før det blir slutt på den «israelske aggresjonen».

Hamas har fått beskjed fra sine allierte at de vil utvide sine angrep mot israelske soldater i de kommende dagene, ifølge Ubaida.