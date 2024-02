Støre svarer på spørsmålet etter at den franske presidenten Emmanuel Macron uttalte at det ikke ville være umulig å sende franske soldater til Ukraina. Macrons uttalelse kom etter at flere statsledere hadde et møte om situasjonen i Ukraina i den franske hovedstaden mandag kveld.

Statsminister Jona Gahr Støre sier det ikke er noe tema å bidra med norske soldater.

– Poenget er at dette er ikke en krig mellom Nato og Russland, og skal heller ikke bli en krig mellom Nato og Russland, sier Støre til NTB.

Ikke tema på møtet

Statsministeren sier spørsmålet ikke ble reist under møtet i Elyséepalasset mandag kveld.

– Det var ingen diskusjon om å bidra med militære styrker, heller ikke fra fransk side. Jeg opplever her at Macron har tenkt høyt. Dette er heller ikke noe Ukraina har bedt om, sier Støre til NTB.

Macrons uttalelse mandag kveld ble tirsdag tatt opp av den franske statsministeren Gabriel Attal, som uttalte at "vi vil gjøre alt som kreves for å sikre at Russland ikke kan vinne denne krigen".

- Vi har gitt Ukraina støtte og utstyr og det mener vi er i tråd med folkeretten. Ukraina har rett til å motta hjelp for å forsvare seg selv. Det er innenfor rammene. Med dagens nivå gjør at vi kan svare på det Ukraina ber om og det de trenger, sier Støre.

- Et alvor i situasjonen

Mandag uttalte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at EU bare har levert 30 prosent av de 1 million artillerigranatene EU har lovet landet.

Norge har i årets budsjett lagt inn kjøp av artillerigranater for 4,3 milliarder kroner. Den norske ammunisjonsbedriften Nammo har også bedt om 850 millioner kroner til støtte for utvidelse av produksjonskapasiteten, men har så lagt bare fått 75 millioner.

Med dagens begrensede kapasitet går produksjonen for fullt, men Ukraina alene bruker anslagsvis 6000 artillerigranater daglig – over 2 millioner i året. Det har verken norsk eller europeisk våpenindustri sjanse til å møte.

- Det var en felles holdning rundt det bordet i går om at det er et alvor i situasjonen, men en klar holdning om at landene skal gå en ekstra runde for å bistå Ukraina. Vi har tro på dette vil gi resultater, sier Støre.