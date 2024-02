Støre er en av om lag 20 toppledere fra land over hele Europa som deltar under et møte i det franske presidentpalasset mandag kveld.

Spørsmålet om hvorvidt våpnene Europa skal donere til krigen Ukraina også må være produsert i Europa, kan bli tatt opp. Det er problemer med kapasitet i våpenproduksjonen i hele Europa. Statsministeren sier man nå må diskutere hva som er mest effektivt for Ukraina.

– Det er en del normale prinsipper som man være åpen for å se litt bort i den situasjonen vi er i nå, når vi ser Russland får våpen fra Korea, Iran og andre steder, sier Støre til NTB.

Uformell samling

Frankrikes president Emmanuel Macron har tatt initiativ til samlingen for å gi de inviterte landene en anledning til å «bekrefte sin tilslutning så vel som sin vilje til å beseire angrepskrigen som Russland fører i Ukraina», het det i en uttalelse fra det franske presidentskapet.

På vei til Paris forteller statsministeren til NTB at møtet er å anse som en uformell samling.

– Dette er et fransk initiativ mellom alle land som støtter Ukraina løpende. Vi vil snakke om hvordan vi best støtte dem videre. Det vil bli lagt stor vekt å møte Ukrainas behov og dette er en uformell samling for å diskutere status og diskutere forslag til hvordan vi kan innrette denne støtten best mulig, sier Støre.

Mer våpen

Franske medier skriver mandag at Macrons initiativ kommer som et ønske om at landet skal være i front for den europeiske støtten til Ukraina, samtidig som det er en økende frykt for at støtten fra USA kan minke i årene framover.

Ukraina sliter med mange falne og svikt i våpenleveransene for å holde motstanden mot Russland oppe. Støre varsler at temaet om våpen og leveranser vil bli reist når møtet settes i presidentpalasset.

– Støtten er det viktigste. Det Ukraina særlig mangler et luftvern til å beskytte seg fra russiske angrep og ammunisjon til å opprettholde frontlinjen. Norge er forberedt på å diskutere hvordan vi kan best kan bidra til å gjøre noe med dette, sier Støre.