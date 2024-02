Angrepene var rettet spesifikt mot 18 houthi-mål på åtte steder i Jemen og som omfattet underjordiske våpenlageranlegg, droner, luftforsvarssystemer, radarer og et helikopter, står det i en uttalelse fra Pentagon.

– USA kommer ikke til å nøle med å handle når det trengs, for å forsvare liv og fri flyt av handel på en av verdens viktigste vannveier, sier forsvarsminister Lloyd Austin.

– Vi kommer til å fortsette å gjøre det klart overfor Houthi-militsen at de må påta seg konsekvensene hvis de ikke stanser sine ulovlige angrep som skader økonomien i Midtøsten, forårsaker miljøødeleggelser, og påvirker levering av humanitær hjelp til Jemen og andre land, sier Pentagon-sjefen videre.

Uttalelsene kom sent lørdag kveld norsk tid. Angrepene ble gjennomført etter flere uker med gjentatte houthi-angrep mot sivile handelsfartøy i Rødehavet.

Jemens største nyhetskanal styrt av den Iran-vennlige Houthi-militsen, Al Masirah TV, bekreftet lørdag kveld angrepene. Amerikanerne og britene angrep blant annet mål i hovedstaden Sana, meldte kanalen.

Houthi-militsen har sagt at den angriper sivile skip for å vise støtte til palestinerne og for å vise motstand til Israels krig mot Hamas på Gazastripen.