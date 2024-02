Journalisten Antoine Galindo reiste til Addis Abeba for å dekke toppmøtet i den afrikanske union (AU) tidligere i februar.

Han ble pågrepet 22. februar og framstilt for en dommer to dager senere. Dommeren besluttet at journalisten skal holdes i forvaring til 1. mars.

African Intelligence, et spesialtidsskrift som tett følger utvikling på kontinentet, tar på det sterkeste avstand fra pågripelsen og betegner den som totalt urettferdig og uten hold i virkeligheten.