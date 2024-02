– Jeg tror de først holdt ham ute i kulda i lang tid, så blodsirkulasjonen hans falt til et minimum. Da blir det lett å drepe noen på bare sekunder hvis man vet hva man gjør. Dette er en gammel metode fra KGBs spesialstyrker. De lærte sine spesialister å drepe folk med et slag mot hjertet, sier Osetsjkin til britiske The Times.

Han kaller det «KGBs visittkort», og viser til at det er kommet ubekreftede meldinger om at den russiske opposisjonslederen hadde blåmerker på overkroppen.

Tror ikke på novitsjok

Temperaturene i straffekolonien der Navalnyj var innsatt, kan falle til 27 minusgrader. Osetsjkin viser også til at andre innsatte tidligere har uttalt at de var vitne til slike likvideringer.

I intervjuet sier også Osetsjkin at han mener det er usannsynlig at Navalnyj ble drept med nervegiften novitsjok, slik hans enke Julia Navalnaja har hevdet.

Osetsjkin mener det ville etterlate seg spor som leder direkte tilbake til Putin, ettersom Navalnyj ble forgiftet med novitsjok en gang før.

Den faktiske dødsårsaken er ikke bekreftet. Russiske myndigheter har ennå ikke har frigitt levningene av Navalyj, selv om både moren Ludmila Navalnaja og enken Julia Navalnaja har krev det.

Ordre fra Moskva

Osetsjkin bor i Frankrike og driver nettstedet gulagu.net, som gjennom mer enn ti år har avslørt overgrep i det russiske fengselsvesenet. Navnet er et ordspill og betyr også «Nei til gulag» på russisk.

Nettstedet publiserte en rapport i forrige uke der de hevder at den russiske sikkerhetstjenesten FSB besøkte straffekolonien bare noen dager før dødsfallet skal ha skjedd.

Det mener Osetsjkin er et sikkert tegn på at Navalnyjs død kom på ordre fra Moskva.