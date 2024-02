Sist Taliban hadde makten i Kabul, fra 1996 til 2001, var TV, film og bilder av mennesker og andre levende vesener forbudt i landet.

Et tilsvarende forbud er ikke forkynt nå, men en representant for Taliban slår fast at fotografering og filming av mennesker og dyr er «en stor synd».

– Våre venner i mediene er alltid travelt opptatt med denne synden og trekker oss til stadighet i retning av umoral, sier Mohammad Hashem Shaheed Wror, en høytstående tjenestemann i Talibans justisdepartement.

Flere afghanske medier har avstått fra å vise bilder og opptak av mennesker og dyr siden Taliban kom til makten høsten 2021.

Myndighetene i landet deler derimot ofte ut bilder av høytstående Taliban-representanter når de tar imot utenlandske gjester.