Saken behandles over to dager i High Court i London, og retten settes klokka 11.30 norsk tid tirsdag.

Domstolen skal avgjøre om Assange skal utleveres til USA, der myndighetene vil stille ham for retten for spionasje og datatyveri.

Bakgrunnen for saken er at nettstedet Wikileaks i 2010 offentliggjorde store mengder hemmelige dokumenter om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

Brukt alle ankemuligheter

Hvis 52-årige Assange vinner denne gangen, får han en ny mulighet til å legge fram saken sin i en domstol i London. Taper han, har han brukt opp alle ankemuligheter i det britiske rettssystemet. En utleveringsprosess er i så fall ventet å starte.

Assanges advokater har imidlertid signalisert at de vil bringe saken inn for europeiske domstoler. Kona, Stella Assange, frykter for ektemannens liv dersom han blir utlevert, og hun vil be Den europeiske menneskerettsdomstolen stanse utleveringen midlertidig.

Motstand mot utlevering

Mange presseorganisasjoner og forkjempere for ytringsfrihet mener at Assange utøvde journalistikk da dokumentene ble publisert. I fjor høst ble Assange tildelt Ossietzkyprisen av organisasjonen Norske Pen.

– Å drive undersøkende journalistikk er å systematisk avdekke kritikkverdige samfunnsforhold og maktmisbruk. Det er nettopp dette Julian Assange gjorde ved å publisere avsløringer av alvorlige krigsforbrytelser, het det i begrunnelsen.

Assange er australsk statsborger, og Australias statsminister Anthony Albanese, som overtok makten i 2022, mener rettsprosessen mot Assange bør avsluttes.