Helen Mirren, Gene Simmons, Boy George og Debra Messinger blant de mer enn 400 personene i underholdningsbransjen som støtter Israels deltakelse.

I brevet , som er publisert organisasjonen Creative Community for Peaces nettsted, skriver kjendisene at arrangementet skal være et sted for samhold og ikke benyttes som politisk verktøy.

– Vi mener at arrangementer som skaper samhold, slik som sangkonkurranser, er avgjørende for å bygge bru på tvers av kulturelle skiller og for å forene mennesker med all slags bakgrunn via felles kjærlighet for musikk, skriver kjendisene.

– De som tar til orde for utestengelse av Israel, forkaster konkurransene ånd og gjør den om fra å være feiring av samhold, til et politisk verktøy, avslutter kjendisene i brevet.

Eurovision Song Contest skal holdes i Malmö fra 7. til 11. mai.