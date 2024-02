Orlov, som er en av få menneskerettighetsforkjempere som ikke er i fengsel i Russland, risikerer en dom på fem år for å fordømme den russiske krigen i Ukraina.

– Jeg venter ikke at det kommer noe godt ut av dette, sa Orlov før rettssaken ble åpnet i tinghuset i Moskva fredag.

70 år gamle Orlov er en av to ledere i Memorial, menneskerettighetsorganisasjonen som ble tildelt Nobels fredspris i 2022. Han ble nylig inkludert på den russiske listen over «utenlandske agenter» og ble i fjor dømt for å ha vanæret hæren.

Siden Russland invaderte Ukraina for to år siden, har russiske myndigheter trappet opp innsatsen for å stilne kritikk av krigen, og et stort antall krigskritikere er i eksil eller i fengsel.