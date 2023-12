Det framgår i en oppdatering av skipenes seilingsplaner på rederiets nettside onsdag.

Rederiet valgte nylig å sende skipene sine rundt Afrikas sørspiss i stedet for via Suezkanalen som følge av en rekke angrep mot handelsskip i Rødehavet.

Houthi-militsen i Jemen står bak angrepene, som er gjennomført som en protest mot Israels krigføring i Gaza.

USA har tatt initiativ til Operasjon Prosperity Guardian (OPG), som ved hjelp av krigsskip og luftforsvar skal sørge for at skip kan seile trygt gjennom området. Det er etter alt å dømme grunnen til at Mærsk igjen vil la fartøy bruke den viktige ruten.

Allerede søndag meldte selskapet av det anser sikkerhetssituasjonen for bedret etter at OPG ble opprettet. Samme dag meldte USAs forsvarsdepartement at et norsk tankskip så vidt unngikk å bli truffet i et droneangrep

Flere av verdens største konteinerrederier har stanset trafikken i Rødehavet på grunn av rakett- og droneangrepene fra Houthi-bevegelsen.

Så sent som tirsdag kveld meldte den amerikanske hovedkommandoen for regionen at de hadde skutt ned tolv droner og fem raketter sør i Rødehavet.