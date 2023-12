– Jeg snakker om moralsk svikt fordi hver dag krigen fortsetter er enda en dag verdenssamfunnet viser at de ikke er i stand til å stoppe store lidelser, og dette vil ha konsekvenser på generasjoner også utenfor Gaza, sier ICRC-president Mirjana Spoljaric tirsdag.

Hun maner alle parter til å jobbe for å oppnå en ny våpenhvile på Gazastripen.

– Det skjer ingenting uten en avtale mellom de to sidene i konflikten, så vi oppfordrer dem til å fortsette å forhandle og legge til rette for at vi kan bistå med løslatelser av gisler og fanger, sier Spoljaric.