Han sier at hendelsen fant sted i et område med harde kamper og forklarer feilen med at Hamas-krigere i området ofte bærer sivile klær og forsøker å lure israelske soldater.

Han sier også at de tre ble skutt i strid med reglementet for den israelske hæren.

Yotam Haim, Alon Shamriz og Samer El-Talalka var alle i 20-årene. De ble bortført til Gazastripen under Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober.

Det israelske militæret (IDF) har startet en etterforskning av hendelsen. Ifølge IDF har de umiddelbart trukket lærdom av drapene, og denne er nå kommunisert videre til israelske soldater.

Talsmann for IDF, Jonathan Conricus, sier til CNN at soldatene er blitt bedt om å være ekstra forsiktig når de møter mennesker i sivile klær.

Statsminister Benjamin Netanyahu har kalt hendelsen for en «utålelig tragedie».

Lørdag samlet hundrevis av mennesker seg utenfor forsvarsdepartementet i Tel Aviv for å krevde at statsministeren sikrer at de 129 gjenværende gislene blir sluppet fri.