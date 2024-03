Da væpnede menn stormet konserthallen Crocus i utkanten av Moskva fredag kveld, sto 30 år gamle Margarita og mannen hennes på en av hallens øvre tribuner.

– Vi ville ta et suvenirbilde, sier Margarita, som først trodde at lyden av en eksplosjon var en høylytt applaus for å ta imot rockebandet som skulle på scenen.

– Men smellene fortsatte. Jeg visste med én gang at noe var galt, forteller hun til nyhetsbyrået DPA.

Panikk

Mannen hennes hoppet opp og ropte «Løp!». Det var panikk og forvirring i gangene, forteller Margarita.

– Det kjentes som om skuddene var rett ved siden av oss. Vi var redde for at hvis vi gikk ned, så ville de komme.

Paret klarte å komme seg til et mørklagt rom i en nedre etasje, muligens et lager, der de så et «Exit»-skilt og kom seg ut, forteller Margarita, som lørdag var blant overlevende som vendte tilbake til konserthallen for å sørge og legge ned blomster.

Kritisk skadde

Minst 133 mennesker ble skutt og drept eller døde i brannen som gjerningsmennene skal ha startet, ifølge russiske myndigheter. Over 100 overlevende fikk lørdag behandling på sykehus, og tilstanden er kritisk for mange av dem, ifølge visestatsminister Tatjana Golikova. Mange har fulgt myndighetenes oppfordring om å gi blod til de sårede.

– Jeg kom for å hjelpe, sier 35 år gamle Aleksandra, som var blant 150 mennesker som ventet utenfor et blodgiversenter nordvest i Moskva.

– Når du ser hva som skjer fra balkongen, så forstår du realitetene, sier hun og forteller at hun bor i nærheten av Crocus-hallen.

– En tragedie for oss alle

Letingen etter ofre fortsetter i ruinene av den delvis utbrente konserthallen, der flere tusen publikummere skal ha vært samlet til rockekonsert da væpnede menn gikk til angrep med automatvåpen.

– Gårsdagen var en stor tragedie for oss alle, sier 37-årige Maksim, som jobber for Vladimir Putins parti Forent Russland.

– Vi kan ikke være likegyldige. Mange av oss hadde venner og familie der, sier han.

Maksim sier han kjente folk som var inne i konserthallen Crocus og «gikk gjennom et helvete», men at alle er i live.

«22.3.24 – Vi er i sorg»

På reklametavler og bussholdeplasser over hele Moskva ble det lørdag satt opp plakatene med et tent lys og slagordet: «22.3.24 – Vi er i sorg».

Russiske myndigheter har skjerpet sikkerhetstiltakene rundt om i Moskva etter angrepet. Den røde plass er sperret av, og turister som er på besøk fra andre deler av Russland, forteller at de er redde.

– Alt dette var så uventet. En fryktelig tragedie, sier 38 år gamle Olga fra Ural, som er i hovedstaden for første gang.

– Selvsagt føler jeg meg ikke trygg. Jeg er veldig redd, tilføyer hun.

IS sier de står bak

Mye er fortsatt uklart om hvem som sto bak angrepet, men den ytterliggående islamistgruppa IS har tatt på seg skylden. Russlands president Vladimir Putin har ikke kommentert påstanden fra IS, men har sagt at de mistenkte gjerningsmennene flyktet i retning Ukraina. Ifølge russiske myndigheter ble elleve utenlandske statsborgere, blant dem de fire gjerningsmennene, pågrepet i fylket Brjansk, som grenser til Ukraina. Påstandene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Ukraina benekter enhver befatning med terrorangrepet.

En ikke navngitt amerikansk tjenestemann sa lørdag til nyhetsbyrået AP at amerikansk etterretning har informasjon som viser at IS sto bak. USA har i likhet med Norge og en rekke andre land fordømt terrorangrepet i Russland, og Det hvite hus beskrev lørdag IS som en «felles terroristfiende».