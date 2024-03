– Samlet sett er det vår vurdering at terrortrusselen mot Danmark har økt innenfor det nåværende nivået, sier leder for senter for terroranalyse Michael Hamann i Politiets etterretningstjeneste (PET).

Trusselnivået ligger imidlertid uendret på nivå fire av fem. Nivå fire betyr at det foreligger en kjent trussel mot Danmark, der kapasitet, hensikt og planlegging av et mulig angrep er oppdaget, men hvor gjennomføringen avventer.

Nivå fem tilsier at det er en konkret trussel der en mulig iverksettelse også er på plass.

Hamann peker på korankrenkelser og konflikten i Midtøsten som noen av årsakene til økt terrortrussel. Sistnevnte har også betydelig radikaliseringspotensial, sier Hamann.

– Det er viktig å understreke at det selvfølgelig er helt legitimt å engasjere seg i og mene noe om konflikten, så lenge det skjer på lovlig vis. De mange sivile tapene er noe som vekker følelser hos mange mennesker.

I desember i fjor arresterte dansk politi flere personer for å ha planlagt et mulig terrorangrep. Påtalemyndigheten har tidligere koblet planene til Hamas, som er stemplet som en terrororganisasjon i Danmark og EU, men ikke i Norge.