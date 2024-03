Bakgrunnen er et ønske om å spare penger. Gannett er USAs største aviskjede med over 230 aviser, blant dem USA Today og Miami Herald.

– Dette gjør det mulig å investere mer i våre redaksjoner, sier Lark-Marie Anton, talsperson for Gannett.

Selskapet har hatt et partnerskap med AP i over et århundre. Nå har det i stedet inngått en kontrakt med konkurrenten Reuters om utenriksnyheter.

I likhet med mange andre medieselskaper har Gannett og McClatchy slitt økonomisk i en årrekke. Antall ansatte i Gannett ble nesten halvert mellom 2020 og 2023, ifølge fagorganisasjonen NewsGuild.

McClatchy ble overtatt av et hedgefond etter en konkursprosess i 2020.

Tapet av flere hundre aviskunder ville tidligere vært et hardt økonomisk slag for AP. Men byrået skriver selv at dette ikke er situasjonen i dag.

Nyhetsbyrået har lagt om virksomheten i takt med nedgangen i det amerikanske avismarkedet og fått nye inntektskilder – blant annet en egen nyhetsnettside.

AP er et av verdens største nyhetsbyråer med journalister i nesten hundre land. AP-journalistikk når daglig ut til over halve verdens befolkning, ifølge byrået selv. Norske NTB har avtaler både med AP og Reuters.