I forrige uke etablerte flere hundre studenter en protestleir ved Columbia University i New York City i solidaritet med palestinerne på Gazastripen. Kravet er at universitetet skal fordømme Israels krigføring og kutte investeringer i selskaper som selger våpen til Israel.

Men demonstrantene blir samtidig anklaget for å rope antisemittiske slagord, noe som forrige torsdag førte til at over 100 studenter ble pågrepet i en stor politiaksjon. Det har imidlertid ikke roet gemyttene. Tvert imot. Aksjonene har spredt seg til flere universiteter, blant annet til Yale University i Connecticut og New York University.

Også her har universitetsledelsen bedt politiet om hjelp, og mandag ble titalls studenter arrestert da politiet rykket inn på universitetsområdene for å få demonstrantene til å fjerne seg.

Aksjonene begrunnes med at demonstrantene har ropt antisemittiske slagord, og at jødiske studenter og ansatte føler seg utrygge.

Ved New York University har ledelsen kalt studentenes atferd for «opprørsk, forstyrrende og frastøtende», ifølge New York Times.

Også jødiske demonstranter

Ifølge demonstrantene deltar imidlertid også jødiske studenter i de propalestinske aksjonene.

– Antisemittisme er aldri ok. Det er absolutt ikke hva vi står for, og det er derfor det er så mange jødiske kamerater sammen med oss her i dag, sier jusstudent Byul Yoon til nyhetsbyrået AP.

Protestene har ført til stor splittelse både blant studenter og ansatte, og på Columbia har frontene blitt enda hardere etter forrige ukes politiaksjon. Mandag besluttet universitetsledelsen å avlyse all klasseromsundervisning og gå over til nettundervisning.

Portene er stengt for alle som ikke har ID-kort fra universitetet, og protestaksjonene fortsetter både inne på universitetsområdet og utenfor.

Universitetsrektor Nemat Shafik har i et åpent brev til studenter og ansatte bedt alle om å «nullstille» seg.

– De siste dagene har det vært for mange tilfeller av trakasserende og mobbende atferd på universitetsområdet vårt. Antisemittiske uttalelser, i likhet med alle andre uttalelser som er ment å såre og skremme, er uakseptabelt, og det vil bli iverksatt passende tiltak, het det i brevet.

– Forferdelig krig

I uttalelsen skriver hun også at krigen i Midtøsten er forferdelig, og at hun forstår at mange føler stor moralsk uro.

– Men vi kan ikke har det slik at en gruppe dikterer betingelsene og forsøker å stanse viktige milepæler som eksamineringsseremonier for å fremme sine egne synspunkter, skriver hun.

Uroen har også ført til at republikanske kongressrepresentanter fra New York krever at Shafik går av. De hevder at det har brutt ut «kaos» på universitetsområdet, og at Shafik ikke har greid å sikre et trygt læringsmiljø for alle.

Joseph Howley, førsteamanuensis i klassiske språk ved Columbia, er imidlertid kritisk til at universitet har bedt politiet rykke inn. Han mener det virker mot sin hensikt og har ført til at mer radikale elementer har sluttet seg til protestene.

– Man kan ikke bli kvitt fordommer og uenighet ved å disiplinere eller straffe, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Avviser antisemittisme

En av studentene som ble pågrepet, Mimi Elias, varsler at protestene vil fortsette til universitetsledelsen vil snakke med dem og lytte til kravene deres.

– Vi ønsker ikke antisemittisme eller islamofobi. Vi er her for å støtte alles frigjøring, sier Elias.

Da den jødiske høytiden pesach startet mandag kveld, ble det publisert bilder av jødiske deltakere i sosiale medier. De viser propalestinske jødiske studenter mens de spiser det tradisjonelle kveldsmåltidet seder.

Nicholas Baum, en 19 år gammel jødisk student, mener imidlertid at demonstrantene må fjernes. Han anklager deltakerne for å ha ropt slagord om at Hamas må sprenge Tel Aviv og Israel i luften.

– Jøder er redde på Columbia. Det er så enkelt som det, sier han.

Biden fordømmer

Amerikanske universiteter har helt siden i høst vært preget av en intens debatten knyttet til Hamas-angrepet på Israel og Israels påfølgende krigføring på Gazastripen og USAs støtte til denne.

Også Harvard-universitetet er preget av uroen. Der har universitetsledelsen bedt en propalestinsk studentgruppe om å avslutte all aktivitet, ifølge studentavisen Harvard Crimson. Hvis ikke, risikerer studentene utvisning.

Universitetsrektor Alan M. Garber sier til avisen at han ikke vil utelukke en politiaksjon også her, men han understreker at terskelen er «svært, svært høy».

President Joe Biden, som har sørget for en rekke nye våpenleveranser til Israel siden krigen startet, fordømte mandag det han kalte de antisemittiske protestene.

– Jeg fordømmer også de som ikke forstår det som foregår med palestinerne, uttalte han til pressen, uten å utdype hva han mente.