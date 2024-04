– Vi har noe sånt som 2000 utenlandske politibetjenter og soldater som slutter seg til sikkerhetssystemet rundt OL, sa Frankrikes forsvarsminister Sébastien Lecornu til TV-kanalen LCI fredag.

Frankrike er vertskap for lekene som går fra 26. juli til 11. august. Landets myndigheter har hevet trusselnivået til det høyeste etter angrepet mot konsertlokalet i Moskva i mars der minst 144 mennesker ble drept. Den islamske stat (IS) tok på seg ansvaret for massakren.

Forsterkningene skal fylle behov for flere spesifikke funksjoner, blant dem hundeførere, hesteryttere og ridende politifolk.

Polen opplyste i mars at de vil sende styrker, med særlig vekt på bombehunder og antiterror-personell. Det er uklart hvor mange det er snakk om.

Nesten 45.000 sikkerhetsstyrker blir mobilisert i Paris-regionen i forbindelse med åpningsseremonien 26. juli. I strid med tradisjonen skal seremonien holdes på elva Seine, ikke inne i noe stadion.

Under selve lekene vil det bli utstasjonert 18.000 franske soldater, blant dem 3000 med ansvar for overvåking av luftrommet. Disse kommer på toppen av rundt 35.000 politifolk.

Sikkerheten ble styrket rundt denne ukens kvartfinaler i Champions League etter at en mediekanal med bånd til IS oppfordret til angrep mot arenaene.