– Brannen ble slukket. Ingen ble såret, hevder guvernør Andrej Bosjarov i sosiale medier.

Lukoil, som eier raffineriet, har ikke kommentert saken. Det har heller ikke Ukraina.

Den russiske Telegram-kanalen Baza, som står russiske myndigheter nær, har lagt ut bilder som skal vise brann på raffineriet.

I en separat uttalelse sier Russlands forsvarsdepartement at seks droner og to raketter ble skutt ned natt til søndag over Russland.