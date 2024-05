– De er i gatene inne i bebygde områder, og det er sammenstøt, sier en innbygger til nyhetsbyrået Reuters via en meldingsapp.

Videoer i sosiale medier viser en stridsvogn i nabolaget Al-Jneina, men Reuters har foreløpig ikke kunnet verifisere den.

Israel rykket inn i den østlige delen av Rafah for halvannen uke siden like etter at innbyggerne der fikk orde om å evakuere. Området de nå skal ha rykket inn i, er langt tettere bebygd enn områdene som ble inntatt i begynnelsen av mai.