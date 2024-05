Lederen for Irans Røde Halvmåne, Pir Hossein Kolivand, sier til kanalen at redningsmannskapene kan se helikopteret på rundt to kilometers avstand. Han sier situasjonen ser dårlig ut.

Presidenten og utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian fryktes omkommet etter at helikopteret deres styrtet nordvest i landet søndag ettermiddag.

En tjenestemann sier til Reuters mandag morgen at vraket er helt utbrent, og at det er liten sjanse for at Raisi er i live etter at helikopteret styrtet.

Gjennom kvelden og natten har det pågått en omfattende leteaksjon under vanskelige værforhold og med dårlig sikt. Ulykkesstedet ligger i et lite tilgjengelig område nær grensen til den aserbajdsjanske eksklaven Nakhitsjevan.

Helikoptervraket skal ha blitt funnet av en tyrkisk drone som var satt inn i søket etter helikopteret med presidenten, utenriksministeren og deler av følget deres.