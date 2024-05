Russiske myndigheter sier de sender 47 spesialister med nødvendig utstyr, terrenggående kjøretøy og et BO-105 helikopter. Tidligere meldte det iranske nyhetsbyrået IRNA at russerne planla å sende to helikoptre fra Armenia til regionen nordvest i Iran der et helikopter med Irans president Ebrahim Raisi utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian krasjlandet søndag.

Tyrkia har sendt en Akinci-drone og satte søndag kveld et helikopter med nattkikkert i beredskap. Det kan settes inn dersom været i området bedrer seg.

Også Tyrkia har sendt fjellredningsmannskaper for å bistå nabolandet i søket etter presidenten og utenriksministeren, som fryktes omkommet.