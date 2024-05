Det hvite hus vil ikke kommentere opplysningene, og det amerikanske nettstedet har gitt kildene anonymitet.

Det er første gang siden Hamas-angrepet på Israel 7. oktober at USA har stanset en våpenleveranse til det israelske militæret, skriver Axios søndag.

USA har levert store mengder ammunisjon og annet krigsmateriell til Israels krigføring på Gazastripen.

Verken Pentagon, USAs utenriksdepartement eller Israels statsministers kontor har svart på Axios spørsmål om saken.

Økende kritikk

President Joe Biden har fått økende kritikk på hjemmebane for sin urokkelige støtte til Israel etter hvert som den humanitære katastrofen på Gazastripen er blitt stadig verre.

Biden har advart Israel mot å invadere byen Rafah sør på Gazastripen der over 1 million palestinske krigsflyktninger er stuet sammen.

De siste dagene har Israels statsminister Benjamin Netanyahu kommet med flere uttalelser der han sier han akter å beordre en invasjon av Rafah – uavhengig av om Israel og Hamas blir enige om en avtale om våpenhvile og løslatelser av gisler.

USA er dypt engasjert i våpenhvileforhandlingene, der egyptiske og qatarske meklere sammen med Hamas i helgen har forsøkt å få til en avtale. Israel sendte ingen delegasjon til samtalene. Netanyahu slo i søndag fast at Israel ikke vil gå med på Hamas' krav om at en avtale må innebære en slutt på krigen.

Massiv militær støtte

Israel har siden 1948 mottatt over 2000 milliarder kroner i bistand fra USA, og de siste 25 årene har alt vært i form av militærstøtte. En tiårsavtale som først utløper i 2028 sikrer landet nærmere 42 milliarder kroner årlig.

På toppen av dette kommer en rekke tilleggsbevilgninger, den siste på nærmere 190 milliarder kroner, vedtatt i Representantenes hus i Kongressen i april.

57 av disse milliardene vil gå til å fylle opp og utvide Israels luftvern, drøyt 38 milliarder skal gå til innkjøp av nye våpensystemer. 11 milliarder er støtte til Israels våpenindustri, mens drøyt 26 milliarder går til USAs egne operasjoner i regionen.

Garantier

Biden-administrasjonen ba i februar Israel om å gi garantier om at amerikanskproduserte våpen ble brukt i Gaza i strid med folkeretten. Israel, som etterforskes av FN-domstolen for mulig folkemord på palestinerne, ga USA et brev med slike forsikringer i mars, skriver Axios.

Israel har hele tiden hevdet at den israelske hæren utkjemper en rettmessig krig i tråd med krigens folkerett i Gaza.