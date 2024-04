En byråkrat i prefekturet brukte en tralle til å flytte en eske med dokumenter fra en bygning til en annen da esken plutselig ble feid over ende av et vindkast.

Trass i panisk innsats for å samle inn papirene som ble strødd utover gata av vinden, gikk tre ark tapt, opplyser myndighetene i en uttalelse.

Mer enn ti andre skal ha vært med på å lete etter dokumentene helt til solen gikk ned, opplyser myndighetene i Aichi til AFP.

Det er nå besluttet at all data skal digitaliseres for å unngå en reprise av skandalen. På de tre arkene var det informasjon om 121 husholdninger, inkludert beboernes navn og informasjon om låneavtaler.

Letingen pågikk uten hell gjennom helga etter hendelsen forrige fredag.

– Vi har ringt til eller besøkt alle husholdningene som er påvirket, for å si unnskyld, sier den lokale tjenestepersonen Akira Kato til AFP.