Emmanuel Macrons raske beslutning om å fly til den sørvestlige øygruppen i Stillehavet, rundt 17.000 kilometer fra fastlands-Frankrike, er et tegn på hvor alvorlig franske myndigheter ser på den pro-separatistiske uroen som pågår der, ifølge AFP.

En kilde nær presidenten har sagt til nyhetsbyrået at reisen er «totalt improvisert», og at Macrons planer ble utarbeidet under 24 timer før flyet lettet fra bakken. Presidenten skal ha avlyst andre planer ut uka, til tross for at det i juni er duket for Europavalg.

Det er ventet at Macron skal tilbringe rundt tolv timer i Ny-Caledonia, og at han under besøket skal sette ned en arbeidsgruppe for å håndtere krisen. Om noen vil være villig til å møte presidenten er ukjent.

Mens en fransk folkevalgt omtaler den spontane turen som et «pokertrekk», sier et presidentrådgiver at det er et stort veddemål og kan slå begge veier.

Etter ni dager med opptøyer har minst seks mennesker blitt drept i Ny-Caledonia og hundrevis såret.

Øygruppa, kolonisert i andre halvdel av 1800-tallet, anses som en integrert del av Frankrike. Men det har lenge vært spenninger mellom franske myndigheter og pro-separatistiske stemmer i Ny-Caledonias urbefolkning Kanak.

Sist Macron var på besøk i Ny-Caledonia var på en reise i juli i fjor, et besøk som ble boikottet av representanter for kanak-befolkningen.